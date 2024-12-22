Alışveriş merkezinde iki grubun kavgası kamerada | Video
Bursa’da bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.
Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde dün saat 20.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Taraflar vatandaşların müdahalesiyle ayrılırken, kavga cep telefonuyla görüntülendi.
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