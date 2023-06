Ankara’da 13 yaşındaki çocuk yük asansörü altında kalarak hayatını kaybetti | Video 06.06.2023 | 13:37 Ankara’da işçi olarak çalıştığı ileri süren oto tamir dükkanının yük asansörü üzerine düşen 13 yaşındaki Harun Yıldız, hayatını kaybetti. Olayın tanıklarından çevre esnaf Veli Ateş ise Yıldız’ın cansız bedeninin kanlar içerisinde kaldığını söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Altındağ'daki bir oto tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çırak olarak çalıştırıldığı iddia edilen Harun Yıldız'ın (13) üzerine yük asansörü düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Savcılık tarafından olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Feci şekilde can veren Yıldız'ın memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi.Olayın tanıklarından çevre esnaf Veli Ateş, "Vefat eden çocuk burada çalışıyordu. 3 saate yakın kaybolmuş. Çocuğu aramaya başlamışlar. Çocuğu asansörün boşluğunda sıkışmış halde bulmuşlar. Kafasının koptuğunu söyleyenler de var. Her taraf kan içerisindeydi. Mahşer yeri gibiydi burası. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Küçük yaştaki çocuklarımızı meslek öğrensin diye böyle işlere vermeyelim. İlk başta kavga olmuş sandım ama olayı duyunca çok üzüldüm. Buradaki her dükkanda çocuk işçi var" dedi.