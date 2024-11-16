Anne babasını boşayan avukat yarışmacı geceye damga vurdu
Atv ekranlarının en çok izlenen ve en çok para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Avukat yarışmacı Serhat Şimşek anlattığı hikayesiyle izleyenleri şaşkına çevirdi. Avukat Şimşek, anne ve babasını kendisinin boşadığını söyledi.
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