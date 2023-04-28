Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada | Video
Bursa’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle duramayarak, yolun karşısına geçen anne ve küçük çocuğuna çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza görüntüsü bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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