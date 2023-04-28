Video Yaşam Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada | Video
Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada | Video

Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada | Video

28.04.2023 | 09:34

Bursa’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle duramayarak, yolun karşısına geçen anne ve küçük çocuğuna çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza görüntüsü bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Kutluk Bey Caddesi üzerinde anne ve yanındaki küçük çocuğu koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Tam bu esnada seyir halindeki motosiklet sürücüsü sonradan fark ettiği anne ve çocuğuna çarpmamak için frene bastı. Yağışlı havanın etkisiyle yan yatar motosiklet kayarak küçük çocuğa ve yanında bulunan annesine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan ikiliye ilk müdahaleyi motosiklet sürücüsü yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yürekleri ağza getiren kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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