Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı | Video
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’tan Antalya’ya inen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu, yaptığı taşkınlık sonucu çağırılan polise saldırıp yumruk attı. Gözaltına alınan saldırgan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Uçaktaki o anlar ise bir yolcunun cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
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