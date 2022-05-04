Antalya’da evin bahçesine giren domuz ev sahibini neye uğradığını şaşırttı | Video
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Antalya’da yaban domuzu bir evin bahçesine girdi, yanı başından geçen domuzu gören ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Bir başka görüntüde ise caddeye fırlayan iki yavru domuz araçların altında kalma tehlikesi geçirdi.
Kaş ilçesinde ise yetişkin bir yaban domuzu, vatandaşın evinin bahçesine girdi. Neye uğradığını şaşıran ev sahibi, hemen yanı başından geçen domuzu cep telefonuyla kayda aldı.