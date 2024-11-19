Video Yaşam Antalya'da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada!
Antalya'da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada!

Antalya'da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada!

19.11.2024 | 11:52

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tamir için çıktığı sundurma tavanda bastığı yerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden düşen Şaban Aman, yaralandı. Bu sırada temizlik yapan eşi, kocasının üzerine düşmesinden bir adım farkla kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Balıkçılar Çarşısı'nda meydana geldi. İş yerinde temizlik yaparken tavandaki su sızıntısını fark eden Şaban Aman, çatıya çıktı. Dükkanın önündeki sundurmayı kontrol eden Aman'ın bastığı yer kırıldı. Şaban Aman, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada dükkanın önünü temizleyen eşi ise tavandan düşen parçalardan kaçmak için geri adım atmasıyla Aman'ın üzerine düşmesinden saniye farkıyla kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Şaban Aman, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şaban Aman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ ayak topuğu kırılan Şaban Aman'ın tedavisi sürüyor.

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