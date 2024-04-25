6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Anzaklar ‘Şafak Ayini’ ile atalarını andı | Video
Anzaklar ‘Şafak Ayini’ ile atalarını andı | Video

Anzaklar ‘Şafak Ayini’ ile atalarını andı | Video

25.04.2024 | 08:49

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel ‘Şafak Ayini’ yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Her yıl 24- 25 Nisan tarihleri aralığında atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin uyku tulumlarıyla katıldığı 'Şafak Ayini'nde tören düzenlendi.

Sabaha karşı 05.30'da başlayan Şafak Ayini, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ile Avustralya Savunma Kuvvetlerinin konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Shell Green Mezarlığı'nı anlatan bir video ile Şeref videosu izletildi.

Ardından Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı. Yeni Zelanda, Avustralya adına konuşmalar gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Yarbay Fatih Kurtgöz , Atatürk'ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Tören, Türkiye ve diğer devletlerin çelenk sunumuyla devam etti. Borozan çalınması ve saygı duruşunda bulunulurken, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Marşları okundu. Tören, son takdis sözleri yapıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Anzaklar ‘Şafak Ayini’ ile atalarını andı | Video 13:59
Anzaklar ‘Şafak Ayini’ ile atalarını andı | Video 25.04.2024 | 08:49
Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın | Video 02:54
Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın | Video 25.04.2024 | 09:01
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Üfleme eğitimi verilen kadın 44. seferde başardı | Video 04:00
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Üfleme eğitimi verilen kadın 44. seferde başardı | Video 25.04.2024 | 08:50
7 ilde DEAŞ operasyonu! 23 şüpheli yakalandı | Video 00:48
7 ilde DEAŞ operasyonu! 23 şüpheli yakalandı | Video 25.04.2024 | 08:49
Küçükçekmece’de silahlı saldırı anı kamerada | Video 03:44
Küçükçekmece'de silahlı saldırı anı kamerada | Video 25.04.2024 | 08:49
Esenler’de motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü | Video 01:58
Esenler’de motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü | Video 25.04.2024 | 08:50
Çöl tozu bulutu İzmir’de etkisini sürdürüyor | Video 02:12
Çöl tozu bulutu İzmir'de etkisini sürdürüyor | Video 25.04.2024 | 08:51
Esra Erol’da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine kavuştu! 35:44
Esra Erol’da inanılmaz olay! Bulunmazsa ölecekti, annesine kavuştu! 24.04.2024 | 20:32
Samsun’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı | Video 03:15
Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı | Video 24.04.2024 | 15:13
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i resmi törenle karşıladı | Video 06:34
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i resmi törenle karşıladı | Video 24.04.2024 | 15:10
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’dan acı haber! | Video 01:46
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video 24.04.2024 | 15:35
4 öğrencinin okuduğu okulda 23 Nisan kutlaması | Video 01:52
4 öğrencinin okuduğu okulda 23 Nisan kutlaması | Video 24.04.2024 | 15:10
Eşine kızdı yol ortasında aracını ateşe verdi | Video 00:41
Eşine kızdı yol ortasında aracını ateşe verdi | Video 24.04.2024 | 15:10
Konya’da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama | Video 00:55
Konya'da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama | Video 24.04.2024 | 14:33
Küçükçekmece’de kuyumcu soygununda yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı | Video 08:51
Küçükçekmece'de kuyumcu soygununda yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı | Video 24.04.2024 | 13:58
Kars’ta silah ve tarihi eser kaçakçılarına operasyon | Video 00:39
Kars’ta silah ve tarihi eser kaçakçılarına operasyon | Video 24.04.2024 | 13:46
Pendik’te halk otobüsü şoförü ile motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video 00:49
Pendik’te halk otobüsü şoförü ile motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video 24.04.2024 | 12:38
Bayrampaşa’da ayak ezme cinayeti | Video 06:13
Bayrampaşa'da ayak ezme cinayeti | Video 24.04.2024 | 12:42
Esenyurt’ta kaza sonrasında ortalık boks ringine döndü | Video 02:08
Esenyurt’ta kaza sonrasında ortalık boks ringine döndü | Video 24.04.2024 | 12:38
Beyoğlu’nda tıraş ücreti tartışması kamerada: Berber dükkanına kurşun yağdırdı! | Video 02:12
Beyoğlu’nda tıraş ücreti tartışması kamerada: Berber dükkanına kurşun yağdırdı! | Video 24.04.2024 | 11:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA