Araçlardaki multimedya sistemlerini böyle çaldı | Video
Beylikdüzü’nde 11 araçtan multimedya sistemlerini çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekiplerin çalışmalarının devamında kimliği S.Ö. olarak tespit edilen şüpheli, 26 Ekim tarihinde Barış Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalandı. 36 benzer suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin olayda kullandığı 1 tornavida ve aparatlar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, 30 Ekim tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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