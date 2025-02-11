Video Yaşam Araçtan düşen maganda ölümden döndü | Video
Araçtan düşen maganda ölümden döndü | Video

Araçtan düşen maganda ölümden döndü | Video

11.02.2025 | 10:58

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda, kapısından dışarı sarktığı otomobilden düşerek arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sosyal medyaya düşen görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, 9 şubat Pazar günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesinde yaşandı. Elinde av tüfeği olan maganda, bindiği otomobilin açık kapısından sarkarak havaya ateş açtı. Yanında küçük bir çocuğun da olduğu şahıs, virajı dönen otomobilden dengesini kaybederek yere düştü. Bağrışmalar arasında yolda yuvarlanan şahıs, arkasından gelen bir diğer aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlının kimliğini belirledi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.O. isimli şahıs, karakola götürüldü.

VALİ ŞILDAK DUYURDU
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyaya düşen görüntülerdeki magandanın yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Şıldak, "Akçakale ilçesi Pekmezli Mahallesinde 9 Şubat 2025 Günü düğün konvoyunda bir kişinin hareket halindeki aracın kapısından sarkarak elinde tüfekle ateş ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer aldığının tespit edilmesi üzerine Jandarmamız tarafından yapılan çalışma sonucunda; söz konusu kişinin H.O. olduğu belirlenmiş ve aynı gece yakalanmıştır. Olayda kullanılan şarjörlü yivsiz Av Tüfeği ele geçirilmiştir.
Fail hakkında Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması Suçu kapsamında adli işlem başlatılmış, kullanılan silahın ruhsatı iptal edilerek mülkiyeti kamuya geçirilmiş, ayrıca kişi hakkında Kabahatler Kanunu Gereğince Emre Aykırı Davranış Fiilinden Dolayı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanmış, bunlara ilave olarak, olayda kullanılan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun İlgili Maddeleri uyarınca toplam 12 bin 427 TL trafik para cezası tatbik edilmiştir. Kamu düzenini bozan, toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren her tür davranış tespit edilerek faillerine gerekli yaptırımlar uygulanmakta ve en hızlı şekilde adalet önüne çıkarılmaları sağlanmaktadır. Şanlıurfa'nın hiçbir noktasında Asayiş ve Huzurun bozulmasına fırsat verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Araçtan düşen maganda ölümden döndü | Video 00:21
Araçtan düşen maganda ölümden döndü | Video 11.02.2025 | 10:58
Tekirdağ’da zabıta ile peynir satıcıları arasında arbede: Peynirleri yola fırlattılar | Video 01:13
Tekirdağ'da zabıta ile peynir satıcıları arasında arbede: Peynirleri yola fırlattılar | Video 11.02.2025 | 10:43
Başakşehir beyaza büründü, araçlar yollarda kaldı | Video 04:23
Başakşehir beyaza büründü, araçlar yollarda kaldı | Video 11.02.2025 | 10:43
İstanbul’da yollar beyaza büründü, araçlar yollarda kaldı | Video 03:10
İstanbul’da yollar beyaza büründü, araçlar yollarda kaldı | Video 11.02.2025 | 10:43
Kedinin neden yatağında yatmadığını bu görüntüyle anladılar | Video 00:23
Kedinin neden yatağında yatmadığını bu görüntüyle anladılar | Video 11.02.2025 | 09:36
Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü | Video 06:45
Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü | Video 11.02.2025 | 09:11
Mersin’de yumruklu tekmeli yol verme kavgası kamerada | Video 00:48
Mersin'de yumruklu tekmeli yol verme kavgası kamerada | Video 11.02.2025 | 09:10
Alanya’da güvenlik görevlisinin bıçakla yaraladığı otobüs şoförü o anları anlattı | Video 05:28
Alanya'da güvenlik görevlisinin bıçakla yaraladığı otobüs şoförü o anları anlattı | Video 11.02.2025 | 08:40
Cadde ortasında drift attı, cezası ağır oldu | Video 00:30
Cadde ortasında drift attı, cezası ağır oldu | Video 11.02.2025 | 08:40
Otomobiliyle drift atan sürücü kendisini uyaran vatandaşlara tehditler savurdu | Video 00:28
Otomobiliyle drift atan sürücü kendisini uyaran vatandaşlara tehditler savurdu | Video 11.02.2025 | 08:40
Cinnet geçiren anne 3 çocuğunun bileğini kesti | Video 11:56
Cinnet geçiren anne 3 çocuğunun bileğini kesti | Video 10.02.2025 | 15:26
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü, bir araç toprak altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video 02:19
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, bir araç toprak altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video 10.02.2025 | 15:26
Ankara’da taksileri durdurup şoförlere saldırdılar | Video 00:36
Ankara'da taksileri durdurup şoförlere saldırdılar | Video 10.02.2025 | 15:26
Şişli’de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 00:47
Şişli'de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 10.02.2025 | 14:15
İki tırın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 00:21
İki tırın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 10.02.2025 | 14:15
Elazığ’da güldüren kovalamaca: Sayaç okumaya gelen görevliyi horoz böyle kovaladı | Video 00:13
Elazığ'da güldüren kovalamaca: Sayaç okumaya gelen görevliyi horoz böyle kovaladı | Video 10.02.2025 | 14:15
15 köpeği telef eden kurt sürüsü köye böyle indi 02:16
15 köpeği telef eden kurt sürüsü köye böyle indi 10.02.2025 | 14:15
Güvenlik görevlisini dolandırıp otomobilinden ettiler | Video 02:56
Güvenlik görevlisini dolandırıp otomobilinden ettiler | Video 10.02.2025 | 12:34
Çocuğunu Azerbaycan’a kaçırdığı iddia edilen anneden babaya yalanlama | Video 03:50
Çocuğunu Azerbaycan'a kaçırdığı iddia edilen anneden babaya yalanlama | Video 10.02.2025 | 12:34
Donan şelale böyle görüntülendi | Video 00:41
Donan şelale böyle görüntülendi | Video 10.02.2025 | 12:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA