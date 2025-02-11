Araçtan düşen maganda ölümden döndü | Video 11.02.2025 | 10:58 Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda, kapısından dışarı sarktığı otomobilden düşerek arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sosyal medyaya düşen görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, 9 şubat Pazar günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesinde yaşandı. Elinde av tüfeği olan maganda, bindiği otomobilin açık kapısından sarkarak havaya ateş açtı. Yanında küçük bir çocuğun da olduğu şahıs, virajı dönen otomobilden dengesini kaybederek yere düştü. Bağrışmalar arasında yolda yuvarlanan şahıs, arkasından gelen bir diğer aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlının kimliğini belirledi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.O. isimli şahıs, karakola götürüldü.

VALİ ŞILDAK DUYURDU

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyaya düşen görüntülerdeki magandanın yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Şıldak, "Akçakale ilçesi Pekmezli Mahallesinde 9 Şubat 2025 Günü düğün konvoyunda bir kişinin hareket halindeki aracın kapısından sarkarak elinde tüfekle ateş ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer aldığının tespit edilmesi üzerine Jandarmamız tarafından yapılan çalışma sonucunda; söz konusu kişinin H.O. olduğu belirlenmiş ve aynı gece yakalanmıştır. Olayda kullanılan şarjörlü yivsiz Av Tüfeği ele geçirilmiştir.

Fail hakkında Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması Suçu kapsamında adli işlem başlatılmış, kullanılan silahın ruhsatı iptal edilerek mülkiyeti kamuya geçirilmiş, ayrıca kişi hakkında Kabahatler Kanunu Gereğince Emre Aykırı Davranış Fiilinden Dolayı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanmış, bunlara ilave olarak, olayda kullanılan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun İlgili Maddeleri uyarınca toplam 12 bin 427 TL trafik para cezası tatbik edilmiştir. Kamu düzenini bozan, toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren her tür davranış tespit edilerek faillerine gerekli yaptırımlar uygulanmakta ve en hızlı şekilde adalet önüne çıkarılmaları sağlanmaktadır. Şanlıurfa'nın hiçbir noktasında Asayiş ve Huzurun bozulmasına fırsat verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.