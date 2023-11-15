Video Yaşam Arnavutköy'de otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü
Arnavutköy'de otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü

Arnavutköy'de otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü

15.11.2023 | 14:15

ARNAVUTKÖY'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, Singapurlu Chean Chın Loon (57) hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 10.20 sıralarında, Arnavutköy Tayakadın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Gündüz idaresinde taksi, Mevlüt Kökten idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparken taksi ise yolda sürüklendi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan taksi içerisindeki Singapur vatandaşı Chean Chın Loon (57) hayatını kaybederken, taksi şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mevlüt Kökten'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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