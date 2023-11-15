Arnavutköy'de otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 10.20 sıralarında, Arnavutköy Tayakadın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Gündüz idaresinde taksi, Mevlüt Kökten idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparken taksi ise yolda sürüklendi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan taksi içerisindeki Singapur vatandaşı Chean Chın Loon (57) hayatını kaybederken, taksi şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mevlüt Kökten'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.