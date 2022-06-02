Video Yaşam Arnavutköy'de park kavgası mahalleyi birbirine kattı | Video
Arnavutköy'de park kavgası mahalleyi birbirine kattı | Video

Arnavutköy'de park kavgası mahalleyi birbirine kattı | Video

02.06.2022 | 09:38

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ARNAVUTKÖY'de araç park etme yüzünden başlayan tartışma, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan bazılarının yaralandığı kavga dakikalarca sürdü. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, olaya karışanlar gözaltına alındı.

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Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün akşam 19.30 sıralarında servis minibüsü şoförü ile komşusu arasında park etme meselesinden tartışma yaşandı. İki komşunun tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Her iki sürücünün akrabalarının da kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesi sonucu yatıştırılan kavga, tarafların yeniden sokağa gelmesiyle uzun süre devam etti. Mahallede yaşanan kavga ve sonrasında polisin müdahalesi cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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