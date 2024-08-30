Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada!
İstanbul Arnavutköy’de bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Onur B. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganların peşine düştü. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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