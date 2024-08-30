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Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada!

Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada!

30.08.2024 | 09:16

İstanbul Arnavutköy’de bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Onur B. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganların peşine düştü. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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