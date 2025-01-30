Avcılar'da dehşet! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı | Video
Avcılar'da yaşayan Emircan G., evde tartıştığı eşi Yıldız G.'yi bıçakladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yıldız G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaçan Emircan G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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