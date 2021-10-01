Avcılar’da kontrolden çıkan halk otobüsü bariyerlere saplandı: 1’i ağır 4 yaralı | Video

E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yapan halk otobüsünün motor kısmına bariyer saplandı. Kazada otobüs içerisinde bulunan 1’i ağır 4 kişi itfaiye ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05:40 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkii Topkapı istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Talat Şen yönetimindeki 146 numaralı Bakırköy - Boğazköy hattında çalışan ve içerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

OTOBÜSÜN MOTOR KISMINA BARİYER SAPLANDI

Kaza sonrası otobüsün motor kısmından araca saplanan bariyer nedeniyle 4 kişi araç içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şahısları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 1'i ağır 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, halk otobüsünün kaldırılmasıyla normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.