AVM’de çanta çalan hırsızlar kamerada!

İstanbul’da Bakırköy ve Kasımpaşa’da yabancı uyruklu kişilerin alışveriş merkezlerinde alışveriş yaptıkları sırada dalgınlıklarından faydalanıp çanta ve cüzdanlarını çalan Hamza C.B.(20) Bakırköy’de yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.