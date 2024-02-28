Video Yaşam AVM'deki korkuluktan düşen çocuğu, güvenlik filesi kurtardı | Video
AVM'deki korkuluktan düşen çocuğu, güvenlik filesi kurtardı | Video

AVM'deki korkuluktan düşen çocuğu, güvenlik filesi kurtardı | Video

28.02.2024 | 13:48

Niğde'de iş merkezinin 6'ncı katındaki korkuluktan düşen çocuk, aynı kattaki güvenlik filesi sayesinde hayatta kaldı. Çocuğun düşme ve kurtarılma anı iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kent merkezindeki bir iş merkezinin 6'ncı katında, ailesinin yanında oyun oynarken korkuluğa tırmanan 3-4 yaşlarındaki çocuk, boşluğa düştü. İsmi açıklanmayan çocuk, iş güvenliği ve iş sağlığı faaliyetleri kapsamında, her kata döşenen file sayesinde kurtuldu. Aynı kattaki filede hareketsiz duran çocuk, annesinin yardım istediği görevli tarafından olduğu yerden alındı. O anlar iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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