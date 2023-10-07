Video Yaşam Ayakkabıyla kayısılara basarak çalışan üreticiye 10 bin TL ceza | Video
Ayakkabıyla kayısılara basarak çalışan üreticiye 10 bin TL ceza | Video

Ayakkabıyla kayısılara basarak çalışan üreticiye 10 bin TL ceza | Video

07.10.2023 | 14:21

MALATYA'da, üretici Bilal M.'ye, deposunda ayakkabıyla kayısılara basıp çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, 'Hijyen kurallarına aykırı çalışma' nedeniyle 10 bin TL ceza kesildi.

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Kentte kayısı üreticisi Bilal M., depoya çuvallarla getirilen kayısıları dökerek ayakkabıyla üzerine çıkıp çalıştı. Bilal M., bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı. Tepki çeken görüntülerin ardından Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depoda denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 ton kayısıya imha etmek üzere el koyan ekipler, üretici Bilal M.'ye 10 bin TL ceza uyguladı. Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Bilal M.'nin ayakkabı ile kayısılara basıp çalıştığı anlar görüldü.

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