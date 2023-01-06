Video Yaşam Aydın’da "Gelin erkek çıktı" iddiası ortalığı karıştırdı | Video
Aydın’da

Aydın’da "Gelin erkek çıktı" iddiası ortalığı karıştırdı | Video

06.01.2023 | 12:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Film gibi dolandırıcılık hikayesi! Eşler birbirlerinden habersiz dolandırıldı | Video 05:09
Film gibi dolandırıcılık hikayesi! Eşler birbirlerinden habersiz dolandırıldı | Video 06.01.2023 | 12:29
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu uçağı tavşana çarptı! Altımızdan tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz | Video 01:25
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı tavşana çarptı! "Altımızdan tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz" | Video 06.01.2023 | 13:29
Müge Anlı ses kaydını dinletince Sapık Sinan’ın yalanları bir bir ortaya çıktı! Kızını istedim vermeyince ben de... | Video 03:46
Müge Anlı ses kaydını dinletince Sapık Sinan'ın yalanları bir bir ortaya çıktı! "Kızını istedim vermeyince ben de..." | Video 06.01.2023 | 13:02
Aydın’da Gelin erkek çıktı iddiası ortalığı karıştırdı | Video 03:01
Aydın’da "Gelin erkek çıktı" iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.01.2023 | 12:28
Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde tavşan kazası | Video 02:19
Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde tavşan kazası | Video 06.01.2023 | 12:28
Sarıkamış Ekspresi şehitleri anmak için Ankara’dan yola çıktı | Video 04:34
"Sarıkamış Ekspresi" şehitleri anmak için Ankara’dan yola çıktı | Video 06.01.2023 | 12:28
Türkiye’nin kahramanı Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video 09:08
Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video 06.01.2023 | 12:28
İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:44
İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi | Video 06.01.2023 | 12:30
Beykoz’da kavşakta drift atan sürücüye 22 bin 13 TL ceza | Video 00:26
Beykoz’da kavşakta drift atan sürücüye 22 bin 13 TL ceza | Video 06.01.2023 | 12:11
Dilenciden şoke eden yöntem! Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı | Video 01:23
Dilenciden şoke eden yöntem! Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı | Video 06.01.2023 | 10:21
Balıkçı dükkanına giren atmaca paniğe neden oldu | Video 03:46
Balıkçı dükkanına giren atmaca paniğe neden oldu | Video 06.01.2023 | 10:21
Türkiye’nin konuştuğu kahramanın doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video 09:08
Türkiye'nin konuştuğu kahramanın doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video 06.01.2023 | 12:07
Durdurulan araçtan 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi | Video 00:48
Durdurulan araçtan 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi | Video 06.01.2023 | 11:35
Arnavutköy’de korkutan yangın: Aile sağlığı merkezinin yanındaki trafoda yangın çıktı 03:26
Arnavutköy’de korkutan yangın: Aile sağlığı merkezinin yanındaki trafoda yangın çıktı 06.01.2023 | 11:06
TPAO sosyal medyadan duyurdu! Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... | Video 02:00
TPAO sosyal medyadan duyurdu! Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... | Video 06.01.2023 | 11:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 05:17
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 06.01.2023 | 11:02
Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı | Video 03:20
Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı | Video 06.01.2023 | 09:31
Diyarbakır’da ’Almanak operasyonu’: 1’i ceza evi firarisi 22 şüpheli yakalandı | Video 02:28
Diyarbakır'da 'Almanak operasyonu': 1'i ceza evi firarisi 22 şüpheli yakalandı | Video 06.01.2023 | 09:30
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 00:37
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 06.01.2023 | 09:31
Arnavutköy’de kazaya karışan araç, çayırlık alana düştü! O anlar kamerada | Video 04:14
Arnavutköy’de kazaya karışan araç, çayırlık alana düştü! O anlar kamerada | Video 06.01.2023 | 09:28

Aydın’ın Karacasu ilesinde yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddia edildi. Yerel gazetede haber olan ilginç olay Aydın’da gündem oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlginç olay, Aydın Karacasu'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı. Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı. İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü. Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.'nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi. C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

"SEVİYORUM KİME NE" ŞARKISI İLE OYNADILAR
İkilinin paylaşımında, Karacasu Belediyesi Düğün Salonu'nda yaptıkları düğünde, İzmirli olarak tanınan ve gelinlik giyen İ. takma adlı M.K. ile damat C.B.'nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses'in 'Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne' türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü. İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü.

Bir süre önce evli olduğu kadın tarafından terk edildiği öğrenilen C.B.'nin ilginç düğünü Karacasu ve Aydın'da günün konusu haline gelirken, C.B. ile resmi nikahlı karısının birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açtığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA