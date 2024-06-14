Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye katlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle araç ortadan yamulurken adeta ikiye katlandı. Sürücü hayatını kaybetti, yolcu ise yaralandı.
Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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