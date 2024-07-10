Baktı, beğendi, fantezi kıyafetini böyle çaldı | Video 10.07.2024 | 11:04 İzmit ilçesinde iç giyim mağazasına giren kadın bakıp beğendiği fantezi kıyafeti çaldı. Kadının soğukkanlılığı izleyenlere 'pes' dedirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, yürüyüş yolu üzerinde bulunan iç giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre işyerine müşteri gibi giren kadın, eline aldığı fantezi kıyafetini ilk olarak inceledi. Kıyafeti beğenen kadın, katlayarak çantasına koyduktan sonra mağazadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının fantezi kıyafetini incelemesi, katlaması ve arkasını dönüp hızla uzaklaşırken, çantasına atması yer alıyor.