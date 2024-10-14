Video Yaşam Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı | Video
Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı | Video

Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı | Video

14.10.2024 | 08:57

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karısıyla ayrılma aşamasında olan adam, çıkan tartışmada kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü, eşini ve kayınpederini ise yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu karısı ile barışmak için Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi'ndeki eve geldi. M.Ö., karısı Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde hayatını kaybetti. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö., Körfez Hastanesi'nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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