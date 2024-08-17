Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 17.08.2024 | 14:17 Çorum’un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, D100 karayolu Karaçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan'dan istanbul'a gitmekte olan Makiami Esebua yönetimindeki Gürcistan plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Makiami Esebua ve araçta yolcu olarak bulunan Zurab Tchlkaioze ile 1 çocuk yaralandı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.