Başkan Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmaktadır | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki istişare toplantısında, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz." dediği belirtildi.