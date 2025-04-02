Batman-Kozluk yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı | Video
Batman-Kozluk karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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