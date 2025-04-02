Batman-Kozluk yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı | Video 02.04.2025 | 14:01 Batman-Kozluk karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Batman'ın Kozluk ilçesi çıkışında saat 11.30'da meydana geldi. Batman yönüne ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.