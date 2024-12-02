Video Yaşam Bayburt buz tuttu! Çatı saçaklarındaki buz sarkıtları ekiplerce temizleniyor | Video
Bayburt buz tuttu! Çatı saçaklarındaki buz sarkıtları ekiplerce temizleniyor | Video

Bayburt buz tuttu! Çatı saçaklarındaki buz sarkıtları ekiplerce temizleniyor | Video

02.12.2024 | 10:23

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Bayburt’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Termometrelerin gece eksi 20 gündüz saatlerinde ise eksi 13 dereceyi gösterdiği kentte, çatı saçaklarındaki buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayburt kent merkezinde mevsimin en soğuk gecesi yaşandı. Kentte soğuk ve ayaz etkisini artırdı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar adeta Sibirya'yı andıran bir manzarayla karşılaştı. Soğuk hava bazı araçların mazot depolarının donması ve akülerinin süzülmesine neden oldu.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle çatı saçaklarında boyları yer yer 60 santimetreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ve zabıta ekipleri, saçaklardaki buz sarkıtlarını temizlemek için işe koyuldu.

İtfaiye ekipleri merdivenle çıktıkları binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını kırarken, zabıta ekipleri ise apartman ve iş yerlerinin pencerelerinden ulaşmaya çalıştıkları saçaklardaki buz sarkıtlarını kontrollü bir şekilde düşürdü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayburt buz tuttu! Çatı saçaklarındaki buz sarkıtları ekiplerce temizleniyor | Video 03:13
Bayburt buz tuttu! Çatı saçaklarındaki buz sarkıtları ekiplerce temizleniyor | Video 02.12.2024 | 10:23
Makas atarken kazaya neden oldular, arkalarına bile bakmadan yola devam ettiler | Video 00:19
Makas atarken kazaya neden oldular, arkalarına bile bakmadan yola devam ettiler | Video 02.12.2024 | 10:22
KALKAN-33 operasyonlarında; 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı | Video 00:43
"KALKAN-33" operasyonlarında; 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı | Video 02.12.2024 | 09:11
İzmir’de virajı alamayan belediye otobüsü AVM bahçesine düştü | Video 01:17
İzmir'de virajı alamayan belediye otobüsü AVM bahçesine düştü | Video 02.12.2024 | 08:55
Tüm ekipler onun için alarma geçip seferber oldu, o ise ekipleri azarladı: Yatmak da mı sorun ya? | Video 03:25
Tüm ekipler onun için alarma geçip seferber oldu, o ise ekipleri azarladı: "Yatmak da mı sorun ya?" | Video 02.12.2024 | 08:55
Esenyurt’ta çocuk istismarcısına operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı 04:57
Esenyurt’ta çocuk istismarcısına operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı 02.12.2024 | 08:54
Arkadaş faciasında canından olacaktı! Fırına kilitlediler, dereceyi artırdılar | Video 02:41
Arkadaş faciasında canından olacaktı! Fırına kilitlediler, dereceyi artırdılar | Video 02.12.2024 | 08:54
Para anlaşmazlığında kan döküldü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02:20
Para anlaşmazlığında kan döküldü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02.12.2024 | 08:54
Dron kullanan çoban koyun sürüsünü otlatırken domuz sürüsünü görüntüledi | Video 02:27
Dron kullanan çoban koyun sürüsünü otlatırken domuz sürüsünü görüntüledi | Video 02.12.2024 | 08:52
Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 01:01
Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 02.12.2024 | 08:50
İstanbul Esenyurt’ta çocuk istismarcısı polise ateş açtı 04:57
İstanbul Esenyurt’ta çocuk istismarcısı polise ateş açtı 02.12.2024 | 08:25
Bursa’da 8 katlı iş hanının çatısı alev alev yandı 01:06
Bursa'da 8 katlı iş hanının çatısı alev alev yandı 02.12.2024 | 08:20
Kim Milyoner Olmak İster’de işitme engelli Hüseyin Görücü 500 bin TL’lik o soruyu açtırdı! 04:15
Kim Milyoner Olmak İster’de işitme engelli Hüseyin Görücü 500 bin TL’lik o soruyu açtırdı! 01.12.2024 | 22:17
Diyarbakır’da dehşet! Zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı | Video 00:45
Diyarbakır’da dehşet! Zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı | Video 01.12.2024 | 16:24
Kuşadası’nda kar maskeli soyguncular güpegündüz ev soymaya kalktı | Video 05:24
Kuşadası'nda kar maskeli soyguncular güpegündüz ev soymaya kalktı | Video 01.12.2024 | 15:35
Çıkan yangında panikleyen küçük çocuğu itfaiye erleri sakinleştirdi | Video 01:31
Çıkan yangında panikleyen küçük çocuğu itfaiye erleri sakinleştirdi | Video 01.12.2024 | 15:33
Babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:36
Babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2024 | 14:01
Eskişehir’de 15 ayrı ‘hırsızlık’ suçundan 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı | Video 00:57
Eskişehir’de 15 ayrı ‘hırsızlık’ suçundan 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı | Video 01.12.2024 | 14:01
Avcılar’da metruk binada bulunan bebek koruma altına alındı; anne ve babası tutuklandı | Video 02:01
Avcılar'da metruk binada bulunan bebek koruma altına alındı; anne ve babası tutuklandı | Video 01.12.2024 | 13:10
Kimlik numarası başına dert oldu, katil de oldu, hamile de kaldı | Video 04:16
Kimlik numarası başına dert oldu, katil de oldu, hamile de kaldı | Video 01.12.2024 | 12:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA