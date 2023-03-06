BERAT KANDİLİ nedir, bu gece ne olmuştur? Berat kandili gecesi nasıl ibadet etmeli? | Video

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili geldi çattı. Mübarek gece, rahmet gecesi gibi anlamlara gelen Berat Kandili'nin önemi ve anlamı dinimizde hayli geniş yer tutar. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semalarına topyekün indirildiği bu kıymetli gecenin önemi, Berat Kandili nedir, Berat gecesinde ne olmuştur gibi sorularla incelenmektedir. Dinimizde büyük ehemmiyet gösterilen kandil gecelerinde dua ve dilek kapıları sonuna kadar aralanmakta, bu gecelerde tövbe ve istiğfar etmek her zamankinden daha büyük önem kazanmaktadır.