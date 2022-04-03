Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı | Video

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Berfu Yenenler bu sefer de Ramazan paylaşımıyla dikkat çekti. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler’e sosyal medyada tepki yağdı. Bir video paylaşan ve Ramazan'da kendisine gelebilecek olası yorumları paylaşan Berfu Yenenler'e takipçileri "Hiç komik değil, saygısızca" diyerek sert tepki gösterdi.