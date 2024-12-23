Video Yaşam Beyoğlu'nda tramvayın altında kaldı | Video
Beyoğlu'nda tramvayın altında kaldı | Video

Beyoğlu'nda tramvayın altında kaldı | Video

23.12.2024 | 16:18

Beyoğlu Tophane durağında 1 kişi tramvayın altında kaldı.İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralanan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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