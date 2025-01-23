Bıçaklı kavga sonrası olay yerinden kaçan şüpheliler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 23.01.2025 | 08:24 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayının hemen ardından olay yerinden hızla uzaklaşan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil soğuk hava deposuna çarptı. Bıçaklanan şahıs yaralı olarak hastaneye götürülürken, olay sonrası yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Sohbet sırasında iddiaya göre taşkınlık yapan Serhat K.'yi (19) yanındaki arkadaşı Murat M. (20) uyardı. Bu duruma sinirlenen Serhat K. ile Murat M. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavgada Murat M. (20) elindeki bıçakla Serhat K.'yi (19) karnından yaraladı. Şüpheli Murat M. (20) ve Serhat Alkan (21), 16 NLM 32 plakalı otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı.Bıçakla yaralanan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi üzerinden İnegöl'e seyir halinde olan Murat M. yönetimindeki 16 NLM 32 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarpıp kantar bölümünde durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki Serhat Alkan yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Araçta yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan Serhat Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Serhat K. ise ameliyata alındı. Şüpheli Murat M., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.