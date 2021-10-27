Video Yaşam Bill Gates lüks yatıyla Fethiye’de | Video
Bill Gates lüks yatıyla Fethiye’de | Video

Bill Gates lüks yatıyla Fethiye’de | Video

27.10.2021 | 13:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Solo Türk gösteri öncesi provayla Antalya semalarında gövde gösterisi yaptı | Video 01:57
Solo Türk gösteri öncesi provayla Antalya semalarında gövde gösterisi yaptı | Video 27.10.2021 | 13:50
Scooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya, toprağa verildi | Video 00:49
Scooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya, toprağa verildi | Video 27.10.2021 | 13:44
Bill Gates lüks yatıyla Fethiye’de | Video 00:45
Bill Gates lüks yatıyla Fethiye’de | Video 27.10.2021 | 13:08
Komşusu tarafından cesedi 7 parçaya bölünüp yol kenarına atılmıştı. Mahkemede flaş gelişme | Video 02:33
Komşusu tarafından cesedi 7 parçaya bölünüp yol kenarına atılmıştı. Mahkemede flaş gelişme | Video 27.10.2021 | 13:08
Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti | Video 00:24
Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti | Video 27.10.2021 | 13:08
Ağrı’da termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi 01:40
Ağrı'da termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi 27.10.2021 | 12:05
Kars’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı 02:04
Kars’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı 27.10.2021 | 12:04
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video 00:47
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video 27.10.2021 | 12:17
Kaybolan köpeğini aradığı falezler bu kez sonu oldu | Video 04:28
Kaybolan köpeğini aradığı falezler bu kez sonu oldu | Video 27.10.2021 | 12:03
Yaşlı adam ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi 02:04
Yaşlı adam ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi 27.10.2021 | 12:03
Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadına ilk duruşmada tahliye 05:58
Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadına ilk duruşmada tahliye 27.10.2021 | 11:37
İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 01:40
İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 27.10.2021 | 11:45
Bu kadarı da pes dedirtti! Kaldırımı 3’üncü şerit yaptılar; Yayalardan da yol istediler 05:06
Bu kadarı da pes dedirtti! Kaldırımı 3'üncü şerit yaptılar; Yayalardan da yol istediler 27.10.2021 | 11:31
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 00:58
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 27.10.2021 | 11:28
Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadı 04:12
Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadı 27.10.2021 | 10:53
Son Dakika: Müge Anlı’ da Güldane Biçer davası başladı.. 7 yaşındaki İkranur’un davasında karar! | Video 04:06
Son Dakika: Müge Anlı' da Güldane Biçer davası başladı.. 7 yaşındaki İkranur'un davasında karar! | Video 27.10.2021 | 11:08
İstanbul’da Mari operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 01:40
İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 27.10.2021 | 10:54
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 01:59
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 27.10.2021 | 10:53
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 04:24
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 27.10.2021 | 10:25
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar 03:13
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: "Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar" 27.10.2021 | 10:25

Teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yatı ile Fethiye Karagözler Mahallesi’ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demir attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gates'in lüks yatını görenler bazı vatandaşlar lüks yatın cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti. Gates'in ilçede ziyaret yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA