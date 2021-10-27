Bill Gates lüks yatıyla Fethiye’de | Video

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Teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yatı ile Fethiye Karagözler Mahallesi’ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demir attı.
Gates'in lüks yatını görenler bazı vatandaşlar lüks yatın cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti. Gates'in ilçede ziyaret yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.