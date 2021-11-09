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OTOMATİK OYNAT
03:52
01:06
Nusaybin ilçe merkezinde trafik kazası: 1 yaralı | Video 09.11.2021 | 21:40
01:25
Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi | Video 09.11.2021 | 18:44
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SON DAKİKA: Malatya'da bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler CANLI YAYIN 09.11.2021 | 17:14
02:12
Uşak, Ankara ve Muğla'da şafak operasyonu: 17 gözaltı 09.11.2021 | 16:24
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Vahap Seçer'den basına sansür 09.11.2021 | 15:36
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Konya'da belediye otobüsü şarampole uçtu: 17 yaralı 09.11.2021 | 15:28
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Otoların dikiz aynalarında saçını tarayarak hırsızlık yaptı 09.11.2021 | 15:19
02:44
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Son dakika: Kemalpaşa Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 09.11.2021 | 14:50
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Kamyon, virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı; 1'i ağır 3 yaralı 09.11.2021 | 13:50
03:00
Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü! | Video 09.11.2021 | 13:48
03:59
Tartıştığı sevgilisini zorla arabaya bindirip şiddet uyguladı! | Video 09.11.2021 | 13:21
04:53
Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış 09.11.2021 | 13:25
04:55
Cani koca karısını şarj kablosuyla bağlayıp darp etti! | Video 09.11.2021 | 11:45
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Kuzey marmara otoyolu'nda kaza; Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı 09.11.2021 | 11:14
05:17
2 metrelik foseptikler tehlike saçıyor! 09.11.2021 | 10:44
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi. İşte ayrıntılar...