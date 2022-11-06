Bitlis'te köpeklerin ısırdığı Polat Ergün taburcu oldu | Video

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde 9 yaşındaki arkadaşı Polat Ergün ile köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki M.E., durumu ailesinden sakladı. Kolunda karıncalanma gibi bulgular başlayınca ailesi M.E.'yi hastaneye götürdü. Hastanede köpeğin ısırdığını söylemesinin ardından M.E., kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne yollandı. 9 yaşındaki Polat Ergün taburcu oldu.