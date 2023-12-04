Bodrum'da sağanak! Caddeler göle döndü | Video
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sağanağın ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.
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