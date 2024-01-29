Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu | Video

Olay, Mudanya ilçesi Kumyaka Köyü'nde meydana geldi. Gece yarısı ahşap tarihi bir evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yarım saatte kontrol altına aldı. Evden geriye kül yığını kalırken, yangın anları vatandaşlar tarafından kaydedildi.