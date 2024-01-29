Video Yaşam Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu | Video
Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu | Video

Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu | Video

29.01.2024 | 11:56

Bursa'da tarihi Kumyaka Köyü'nde ahşap bir ev alev alev yandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Mudanya ilçesi Kumyaka Köyü'nde meydana geldi. Gece yarısı ahşap tarihi bir evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yarım saatte kontrol altına aldı. Evden geriye kül yığını kalırken, yangın anları vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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