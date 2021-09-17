Bursa'da mutfakta hırsızlık şüphelisi ile karşılaşan kadın dövülüp, bıçaklandı
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Bursa'da, Necibe B. (42) evin mutfağında karşılaştığı hırsızlık şüphelisi tarafından önce dövüldü, sonra da bıçaklandı. Yaralı Necibiye B., hastanede tedaviye alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Sokak'ta bir apartmanın 2'nci katında oturan Necibiye B., mutfaktan gelen sese uyandı. Eşinin geldiğini düşünen Necibiye B. mutfağa yöneldiğinde bir kişi ile karşılaştı. Karşısında ev sahibini gören şüpheli, kadını önce darp etti ardında da karnından bıçaklayarak kaçtı. Necibiye B.'nin yardım çığlıklarını duyarak yardımına koşan komşuları, kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necibiye B., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin eve kapı kilidini kırarak girdiğini tespit eden polis, olay yerinde incelemede bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Tedaviye alınan Necibiye B.?nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.