Bursa'da sokak ortasında genç kıza bakarak mastürbasyon yapan sapık hakkında flaş karar
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Bursa'da Gözde Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Khaled A. (15), çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.