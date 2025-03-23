Video Yaşam Bursa'da tüfekli cinayet kamerada | Video
Bursa'da tüfekli cinayet kamerada | Video

Bursa'da tüfekli cinayet kamerada | Video

23.03.2025 | 15:41

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Ceyhun Avcı’nın (31) tartıştığı husumetlisi Onur Esen (41) tarafından tüfekle göğsünden vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 18 Mart'ta saat 23.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Elinde tornavida bulunan Ceyhun Avcı ile husumetli olduğu Onur Esen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Esen, tüfekle Ceyhun Avcı'ya ateş etti. Göğsünden vurulan Avcı kanlar içinde yere yığılırken, Esen hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceyhun Avcı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Avcı, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan Onur Esen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Ceyhun Avcı'nın koşarak kahvehaneye girdiği, Esen'in ise elinde av tüfeğiyle peşinden koştuğu husumetlisini, kahvehanenin kapısında vurduğu görüldü. Onur Esen'in kaçtığı, kanlar içinde yere yığılan Ceyhun Avcının ise sürüklenerek kahvehanenin merdivenlerinden indiği anlar da görüntüye yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da tüfekli cinayet kamerada | Video 00:48
Bursa'da tüfekli cinayet kamerada | Video 23.03.2025 | 15:41
Çekiçle saldırdığı TIR’ın altında ezilmekten son anda kurtuldu | Video 00:48
Çekiçle saldırdığı TIR'ın altında ezilmekten son anda kurtuldu | Video 23.03.2025 | 15:34
Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar | Video 01:26
Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar | Video 23.03.2025 | 12:28
La Casa De Papel’in yeni fragmanı değil, poligon tanıtımı | Video 01:33
La Casa De Papel'in yeni fragmanı değil, poligon tanıtımı | Video 23.03.2025 | 12:28
Böyle hırsızlık görülmedi! Kendi aracını çaldı | Video 00:27
Böyle hırsızlık görülmedi! Kendi aracını çaldı | Video 23.03.2025 | 11:11
Manzara izlerken 15 metreden düştü, film gibi operasyonla kurtarıldı | Video 03:52
Manzara izlerken 15 metreden düştü, film gibi operasyonla kurtarıldı | Video 22.03.2025 | 16:32
SON DAKİKA: Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 07:59
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 22.03.2025 | 15:26
Metrelerce savrulan motosikletli hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada… | Video 01:54
Metrelerce savrulan motosikletli hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada… | Video 22.03.2025 | 14:32
Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video 02:55
Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video 22.03.2025 | 14:02
Köye inen kurtlara tek başına karşı koyan köpek kamerada | Video 00:39
Köye inen kurtlara tek başına karşı koyan köpek kamerada | Video 22.03.2025 | 14:02
Senet imzalattıkları şahısların mal varlıklarına tedbir koydurup gasp eden 2 kişi yakalandı | Video 00:37
Senet imzalattıkları şahısların mal varlıklarına tedbir koydurup gasp eden 2 kişi yakalandı | Video 22.03.2025 | 13:33
Ramazan davulcularının ’bahşiş’ kavgasında 16 tutuklama | Video 03:31
Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama | Video 22.03.2025 | 12:36
İçtiği çorbanın parasını ödememek için tabağa kıl koydu! Mide bulandıran anlar kamerada | Video 04:04
İçtiği çorbanın parasını ödememek için tabağa kıl koydu! Mide bulandıran anlar kamerada | Video 22.03.2025 | 12:23
Hatay’da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:24
Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 22.03.2025 | 11:35
Bingöl’de işçileri taşıyan transit şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 9 yaralı | Video 01:09
Bingöl’de işçileri taşıyan transit şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 9 yaralı | Video 22.03.2025 | 11:12
4 öğrencinin cep telefonunu gasbedip, para alamadıkları 2 kişiyi bıçakladılar! | Video 00:32
4 öğrencinin cep telefonunu gasbedip, para alamadıkları 2 kişiyi bıçakladılar! | Video 22.03.2025 | 11:07
Çöp kamyonu dehşeti yaşatmıştı! Acı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:14
Çöp kamyonu dehşeti yaşatmıştı! Acı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.03.2025 | 10:34
Esenyurt’ta korkunç olay: Para vermeyen ablasını defalarca bıçakladı! | Video 01:31
Esenyurt’ta korkunç olay: Para vermeyen ablasını defalarca bıçakladı! | Video 22.03.2025 | 10:09
Kütahya’da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi | Video 01:42
Kütahya’da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi | Video 22.03.2025 | 09:50
Sungurlu’da dinlenme tesisinde korkutan yangın! O anlar kamerada | Video 01:02
Sungurlu'da dinlenme tesisinde korkutan yangın! O anlar kamerada | Video 22.03.2025 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY