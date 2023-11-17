Cam imalathanesindeki kamyonet alev alev yandı | Video 17.11.2023 | 16:38 Bursa'nın İnegöl Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren cam imalathanesinde yangın çıktı. İmalathane içindeki kamyonet alev alev yandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın saat 13.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi 26'ncı mobilya sokakta faaliyet gösteren cam imalathanesinde meydana geldi. İmalathane içinde park halindeki 16 AB 536 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada alevler büyüyerek işyerine sıçradı. Yangını gören çalışanlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek hem işyerindeki hem de araçtaki yangını söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, işyerinde hasar meydana geldi.