Çamlık alanda korkutan yangın

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Yangın Adıyaman Üniversitesi’ne sıçramadan söndürüldü
Adıyaman Üniversitesi yan kısmında bulunan çamlık bölgede çıkan korkutan yangın, üniversite alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Üniversitesi yan kısmında bulunan çamlık alan kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından ateşe verilerek yakıldı. Çıkan yangını fark eden üniversite çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından alevlere müdahale edildi.
Paniğe neden olan yangın yerinde ekipler, büyük bir mücadele verdi. Alevlerin kontrol altına alınarak söndürülmesiyle birlikte itfaiye ekiplerince alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Alevlerin üniversite alanına sıçramadan söndürülmesi ise rahat bir nefes aldırdı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.