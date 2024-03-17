Çanakkale’de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenler drone ile aranıyor | Video
Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart’ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları havadan, denizden ve karadan 3’üncü gün de devam ediyor. AFAD ekipleri de karada havadan drone ile düzensiz göçmenleri arıyor.
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