Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 25 köy yolu açıldı | Video
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hayatı olumsuz şekilde etkileyen kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 25 köy yolu Yenice İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açıldı.
İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle İl Özel İdare'ye bağlı Yenice İlçe Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapanan 25 köy yolu kar küreme ve temizleme çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.
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