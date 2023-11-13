Çanakkale'de sağanak! Kepez Deresi taştı | Video
Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Balıkçılar, dereye giderek teknelerini kontrol etti. Kepez Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.
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