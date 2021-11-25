Cengiz Kurtoğlu'ndan "bıçakla saldırı" görüntülerine ilk açıklama geldi | Video

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OTOMATİK OYNAT
00:15
Doğu’da kar başladı | Video 25.11.2021 | 10:03
01:28
Sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu güldürdü | Video 25.11.2021 | 09:49
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Liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada | Video 25.11.2021 | 09:49
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Sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu güldürdü | Video 25.11.2021 | 09:27
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Kars Sarıkamış'ta kar yağışı etkili oluyor | Video 25.11.2021 | 09:22
02:59
Sürücü kazada yaralanan iki kişiyi olay yerinde bırakıp kaçtı | Video 25.11.2021 | 09:01
00:44
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Kâğıthane’de mobilya imalathanesinde yangın | Video 25.11.2021 | 09:00
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Son Dakika: Metrodaki bıçaklı saldırgan böyle yakalandı | Video 25.11.2021 | 09:08
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KADES için anlamlı video | Video 24.11.2021 | 23:14
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Kadıköy Metrosunda dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video 24.11.2021 | 22:04
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Galata Kulesi’nde 24 Kasım’a özel video mapping gösterisi | Video 24.11.2021 | 20:38
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Ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! | Video 24.11.2021 | 18:20
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Parkta yürüyüş yapan Çinli, ‘sigara içmediği’ için bıçaklandı | Video 24.11.2021 | 16:51
Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Olayda Mustafa Can yüzünden yaralanırken, Kurtoğlu gözaltına alındı. İfadesi alınan Kurtoğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle tartışmanın 'Bıçaklı Saldırı' olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm" dedi.