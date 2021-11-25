Cengiz Kurtoğlu'ndan "bıçakla saldırı" görüntülerine ilk açıklama geldi | Video

Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Olayda Mustafa Can yüzünden yaralanırken, Kurtoğlu gözaltına alındı. İfadesi alınan Kurtoğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle tartışmanın 'Bıçaklı Saldırı' olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm" dedi.