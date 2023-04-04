Cesedi bulunan Gabonlu kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, Dinabongho’nun son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin olduğu sokaktaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Dinabongho’nun gece saatlerinde çıplak ayak, sokakta koştuğu görüldü.
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