Video Yaşam Çetelere ve suç örgütlerine satıyorlardı, suikast silahlarıyla böyle yakalandılar | Video

Çetelere ve suç örgütlerine satıyorlardı, suikast silahlarıyla böyle yakalandılar | Video

Çetelere ve suç örgütlerine satıyorlardı, suikast silahlarıyla böyle yakalandılar | Video
07.01.2021 | 11:10

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İstanbul Organize Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan ve imal ettikleri silahları çeteler ile suç örgütlerine satan bir şebekeyi çökertti. Şebeke üyeleri “Suikast Silahı” olarak adlandırılan kalem tabancalarla yakalandı.

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İstanbul Organize Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan ve imal ettikleri silahları çeteler ile suç örgütlerine satan bir şebekeyi çökertti. Şebeke üyeleri "Suikast Silahı" olarak adlandırılan kalem tabancalarla yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yasa dışı silah imalatı ve yasa dışı silah ticareti yapan sekiz kişilik bir şebekeye operasyon düzenledi. Başakşehir, Bayrampaşa ve Ümraniye İlçeleri'nde gerçekleştirilen üç farklı operasyonda sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 36 ruhsatsız tabanca, beş "Suikast Silahı" olarak adlandırılan kalem tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 35 şarjör, 53 mermi, 180 tabanca namlusu, üç sürgü ve dört tabanca gövdesi ele geçirildi.

SİLAH İMALATHANELERİ MÜHÜRLENDİ

Yasa dışı silah imalatı ve yasa dışı silah ticareti yapan şebeke üyelerinin imal ettikleri ruhsatsız silahları çeteler ile suç örgütlerine sattıkları iddia edildi. Yasa dışı bir şekilde silah imalathanesi olarak kullanılan ve baskın yapılan bir adres mühürlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i "Yasa Dışı Silah İmalatı" ve "Yasa Dışı Silah Ticareti" suçlarından ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüphelilerden 2'si adli kontrol kararıyla serbest kalırken, beş şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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