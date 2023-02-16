Çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla top oynadı | Video 16.02.2023 | 14:23 Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler deprem afeti yaşayan çocuklara bir nebze moral kazandırabilmek için onlarla top oynadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından çalışmalar sürerken, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet polislerinin depremzede çocuklarla top oynayarak çeşitli hediye ve ikramlarda bulundu.

10 ilde yıkıma neden olan deprem afetinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Çevik kuvvet polisi çadır kentte yerleşen depremzede çocuklarla top oynayarak çeşitli hediye ve ikramlarda bulundu.