Çocuğunu ayıdan böyle kurtardı | Video
Karabük'te indiği şehir merkezinde bir kafeye giren yavru ayı güvenlik kamerasına yansırken, bir şahsın oğlu ile saldırıdan araç üzerine çıkarak kurtulduğu görüldü.
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