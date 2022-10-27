Çocuğunun gözü önünde birbirlerine böyle saldırdılar | Video

İZMİT'te, kafede tartışan bir çift, çocuklarının gözü önünde kavga etti. Koltuğa düşen kadına, eşi ardı ardına yumruk attı.

Olay, İzmit Kuruçeşme'de bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki T.A. ile eşi T.A., kafede bir araya geldi. Eşler arasında tartışma çıktı. Sandalyelerinden kalkan kadın ile kocası birbirlerine saldırdı. Bu sırada, baba, oğlunu kafenin önüne çıkarırken, kadın eline geçirdiği sopa ile kocasının ardından gitti. Eşinin itmesiyle kadın koltuğun üzerine düştü. Kocası, koltuğun üzerine düşen eşine ardı ardına yumruklarla vurdu. Kafede çalışan bir kadın ile kafede bulunan bir kadın, eşine saldıran kocayı tutarak çekti. Kavga sona ererken, çiftler kafeden ayrıldı. T.A. olayın ardından polis merkezine giderek kocası T.A. şikayette bulunurken, soruşturma başlatıldı. Çiftlerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.