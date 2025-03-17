Çocuk parkında akrobatlık yapanlara 120 bin TL ceza | Video 17.03.2025 | 10:11 Düzce'de bir çocuk parkına gelen 3 motosiklet sürücüsü, etraftaki çocuklar ve ailelere aldırış etmeden akrobatik hareketler yaparak tehlike saçtı. Motosikletlerinin önünü kaldırarak ilerleyen ve parkta bulunanların hayatını riske atan sürücülere, 120 bin TL para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de bir çocuk parkına gelen 3 motosiklet sürücüsü, parkta oynayan çocuklara ve ailelere aldırış etmeden akrobatik hareketler yaparak tehlike saçtı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri sürücüleri yakaladı.

Yapılan incelemeler sonucunda şahıslara, motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan ve yayalara ait alanda tehlikeli araç kullanmaktan toplam 120 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, ehliyetlerine de el konuldu.